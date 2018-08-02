ЦИК наградил денежными премиями авторов лучших работ по избирательному праву

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ / Владимирская область /, 2 августа. / ТАСС /. Центризбирком РФ наградил денежными премиями победителей конкурса на лучшую работу в сфере избирательного права. Подведение итогов конкурса прошло в четверг на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Как напомнила секретарь комиссии РФ Майя Гришина , в декабре 2017 года ЦИК объявил конкурс на лучшую работу по теме избирательного права и избирательного процесса. Участники могли попробовать себя в трех номинациях: «Творческий проект», «Учебно-методическое пособие» и «Электронный образовательный ресурс».

За победу в номинации «Творческий проект» авторы получили премию в размере 40 тыс. руб., за второе и третье место — 30 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно. Победитель в номинации «Учебно-методическое пособие» получил 60 тыс. рублей. Второе место, по словам Гришиной, не было определено, за третье премия составила 30 тыс. рублей.

Занявший первое место в номинации «Электронный образовательный ресурс» получил 90 тыс. рублей. Второе место, как и в предыдущей номинации, не удалось занять никому, премия за третье место составила 40 тыс. рублей.

В разговоре с ТАСС Гришина отметила, что «победа в конкурсе в том числе означает и приоритет при приеме на работу» в ЦИК. «Я думаю, всех тех, кто побеждает в наших конкурсах, мы не должны забывать, а, наоборот, создать такой особый пул», — обратилась секретарь ЦИК к финалистам.