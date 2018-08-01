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ЦИК готов рассмотреть идею включения в кадровый резерв интересующуюся избирательным процессом молодежь
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ЦИК готов рассмотреть идею включения в кадровый резерв интересующуюся избирательным процессом молодежь 

Агентство «Москва» 1 час назад
Такое предложение глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила после обсуждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательной кампаний в ходе заседания. «Как мне представляется, раз люди заинтересованы, предметно занимаются, надо рекомендовать комиссиями включать их в кадровый резерв, в наш аппарат. Нам нужна свежая кровь и свежие мозги. На конкурсной основе на ряд должностей можно рассматривать», — сказала Э. Памфилова.
Она уточнила, что такое предложение будет проработано.
«Мы тоже заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые ребята, которые интересуются этой проблемой.
Они не должны забывать, что у них есть социальные лифты, они должны быть востребованы в своей стране», — добавила она.
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