ЦИК готов рассмотреть идею включения в кадровый резерв интересующуюся избирательным процессом молодежь

Такое предложение глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила после обсуждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательной кампаний в ходе заседания. «Как мне представляется, раз люди заинтересованы, предметно занимаются, надо рекомендовать комиссиями включать их в кадровый резерв, в наш аппарат. Нам нужна свежая кровь и свежие мозги. На конкурсной основе на ряд должностей можно рассматривать», — сказала Э. Памфилова.

Она уточнила, что такое предложение будет проработано.

«Мы тоже заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые ребята, которые интересуются этой проблемой.

Они не должны забывать, что у них есть социальные лифты, они должны быть востребованы в своей стране», — добавила она.