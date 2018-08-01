Захарова призвала СМИ сообщать в МИД о командировках в сложные регионы 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с убийством российских журналистов в Центральноафриканской Республике призвала СМИ сообщать во внешнеполитическое ведомство о командировках корреспондентов в «горячие точки».
"О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы. Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия", — написала она на своей странице в Facebook.
По ее словам, МИД РФ, в случае получения такого уведомления, поможет установить контакт с местной стороной, если это будет необходимо.
"Дадим разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности, ввозу аппаратуры. И так далее. Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы. Но в любом случае шансы на благополучное возращение повышаются", — отметила Захарова.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки «Селека», свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования «Анти-Балака». По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.