Захарова призвала СМИ сообщать в МИД о командировках в сложные регионы

"О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы. Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, МИД РФ, в случае получения такого уведомления, поможет установить контакт с местной стороной, если это будет необходимо.

"Дадим разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности, ввозу аппаратуры. И так далее. Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы. Но в любом случае шансы на благополучное возращение повышаются", — отметила Захарова.

Орхана Джемаля. МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.