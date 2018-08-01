В Петербурге УФАС защитил бесплатную парковку в аэропорту

Санкт-Петербурге сохранится бесплатная парковка до 15 минут у аэропорта, передает УФАС

13 арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предупреждения, выданного Санкт-Петербургским УФАС России в адрес ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» (ВВСС). Речь идет о недопустимости сокращения интервала посадки-высадки пассажиров перед зданием пассажирского терминала Пулково

С июня 2017-го года в аэропорту Пулково сократился с 15-ти до 10-ти минут бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне kiss and fly. Водители такси и простые автомобилисты выражали недовольство этим обстоятельством.

Региональное УФАС встало на сторону горожан и потребовало от аэропорта создать такие условия, чтобы водители все успевали. По типу условий в аэропортах московского авиаузла.

ВВС увеличило интервал пребывания до 15 минут, но обжаловали предписание в суде. Первая и вторая судебные инстанции подтвердили его законность и обоснованность.