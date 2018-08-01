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В Петербурге УФАС защитил бесплатную парковку в аэропорту
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В Петербурге УФАС защитил бесплатную парковку в аэропорту 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге сохранится бесплатная парковка до 15 минут у аэропорта, передает УФАС.
13 арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предупреждения, выданного Санкт-Петербургским УФАС России в адрес ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» (ВВСС). Речь идет о недопустимости сокращения интервала посадки-высадки пассажиров перед зданием пассажирского терминала Пулково
С июня 2017-го года в аэропорту Пулково сократился с 15-ти до 10-ти минут бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне kiss and fly. Водители такси и простые автомобилисты выражали недовольство этим обстоятельством.
Региональное УФАС встало на сторону горожан и потребовало от аэропорта создать такие условия, чтобы водители все успевали. По типу условий в аэропортах московского авиаузла.
ВВС увеличило интервал пребывания до 15 минут, но обжаловали предписание в суде. Первая и вторая судебные инстанции подтвердили его законность и обоснованность.
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