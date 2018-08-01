В мэрии Казани рассказали, что мешало отремонтировать улицу Магистральную 

Ремонтные работы на улице Магистральной в Казани выполнены на 70 процентов. С ходом работ ознакомился мэр города Ильсур Метшин. Он согласился с мнением большинства горожан об удручающем состоянии Магистральной, отметив, что улица была «болевой точкой» Казани. «Здесь много вопросов по подземным сетям, это сложный участок. Дай бог все завершить, и тогда еще одна „болевая точка“ уйдет с дорог Казани», — объяснил Ильсур Метшин. Глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев пояснил, последние годы на Магистральной лишь латали дыры, а капитальный ремонт не производился на протяжении последних 20 лет. Латать дыры приходилось ежегодно, поскольку из-за неисправности водопроводных сетей появлялись новые. Сейчас проблема с сетями, по словам Куляжева, решена. «Дорога полностью меняется: если раньше она была узкая, местами семиметровая, то сейчас она доходит шириной до 14 метров», — отметил глава комитета. Как сообщалось ранее, завершить ремонт улицы Магистральной должны к декабрю этого года. А стоимость работ составит порядка 5,5 миллиардов рублей.