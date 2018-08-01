Работники СГОКа побывали в экскурсионной поездке

Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) побывали на Хреновском конном заводе, основанном в ХVIII веке, на котором занимаются разведением знаменитых орловских рысаков и арабской породы лошадей. Однодневный автобусный тур в Воронежскую область организовала администрация предприятия вместе с профсоюзным комитетом.

Стойленцы посмотрели здания — памятники архитектуры, расположенные на территории коневодческого комплекса. Им рассказали об истории конного дела в России и владельцах завода, познакомили с коллекциями старинных племенных книг, скульптурных композиций, упряжи, наград и пр. Работники комбината побывали в старинных конюшнях и современных стойлах. А в завершение экскурсии покатались на лошадях верхом и в фаэтонах.

Организация отдыха сотрудников предприятия и членов их семей — важное направление социальной политики Стойленского ГОКа. Комбинат постоянно проводит тематические встречи, спортивные состязания, поездки по святым местам и историческим достопримечательностям. В 2018 году стойленцы стали участниками спортивно-семейных праздников и экскурсий по Центральному Черноземью, а также зрителями театрализованных постановок и концертных программ, приуроченных к памятным датам.