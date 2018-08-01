В Роскосмосе сообщили, что Счетная палата пока не начала проверку в РКК «Энергия»

"Пока [проверка] не началась", — заявил он. На вопрос, когда она начнется, Устименко ответил, что вопрос «в процессе проработки».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли. 23 июля Устименко рассказал, что достигнута договоренность с надзорным ведомством о комплексной проверке РКК «Энергия», глава пресс-службы госкорпорации отметил тогда, что она начнется в ближайшее время.

В Счетной палате подтвердили получение запроса от Роскосмоса на проведение комплексной проверки РКК «Энергия» и заявили, что он находится на рассмотрении. При этом там указали, что план работы палаты утверждался в конце предыдущего года, а внесение изменений в него возможно только после их утверждения на коллегии Счетной палаты.