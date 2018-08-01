Израильский депутат раскритиковал закон о еврейском характере государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг — РИА Новости . Израильский депутат Константин Развозов раскритиковал недавно принятый закон о еврейском характере государства, заявив, что он дискриминирует не только арабов, друзов или черкесов, но и свыше 300 тысяч русскоязычных израильтян, официально не признанных евреями.

Документ, объявивший еврейский народ единственным, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля , вызвал протесты со стороны национальных меньшинств и лево-центристской оппозиции, усматривающих в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

"Позиция нашей партии такова: мы, да, за закон о национальном характере государстве, но он должен быть основан на принципах декларации независимости, где есть слова «равенство» и «демократия». В этом законе таких слов нет и соответственно, когда одна национальность ставится превыше других, это автоматически ущемляет права других граждан Израиля и дискриминирует их", — сказал журналистам Развозов, представляющий центристскую партию «Еш Атид».

"В этой же группе населения есть русскоязычные израильтяне, которые не являются галахическими евреями. Более 300 тысяч человек. Они могут быть евреями по отцу, но не по матери и уже становятся, соответственно, гражданами второго сорта. Все те, кто не является галахическими евреями, ущемляются", — говорит он.

По данным Центрального бюро статистики, из 8,8 миллиона израильтян евреи составляют 74,6%, арабы — почти 20,9%, 4,5% или 400 тысяч человек приходятся на категорию «другие».

Сторонники нового закона говорят, что равенство личных прав всех граждан страны, вплоть до права избирать и быть избранными, гарантировано множеством других нормативных актов, в том числе конституционного характера.

"Однако мы никогда не определяли национальные права еврейского народа на его земле в форме основного закона, пока не приняли закон о национальном характере государства… Ущемляет ли как-то положение о том, что наш флаг несет щит Давида (шестиконечную звезду), личные права хоть кого-либо из граждан Израиля? Нонсенс, но такое определение гарантирует, что другого флага у нас не будет", — говорил ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху

Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя ранее формально равнозначному с ним арабскому «особый статус». В тексте описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, подтверждается, что Иерусалим , на восточную часть которого претендуют палестинцы, является «единой и неделимой» столицей, перечислены праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой, декларируется «национальная ценность» еврейского поселенчества.

Развозов говорит, что в политических кругах нет понимания, какие реальные последствия будет иметь новый закон, который пока выглядит как декларативный документ. «Это основной закон государства, и никто не знает, как он подействует. Даже в коалиции многие депутаты опасаются, потому что никто не понимает, какие последствия будут у этого закона. Но если есть хоть какой-то шанс, что он может нанести ущерб гражданам Государства Израиль, то соответственно это уже нехороший закон», — сказал депутат.

В Израиле продолжаются разнообразные акции протеста против закона. В попытке его опротестовать депутаты, принадлежащие к друзской общине, и левая партия «Мерец» обратились с исками в верховный суд, один из парламентариев-арабов демонстративно сложил полномочия. По данным СМИ, в отставку также подали трое офицеров-друзов. На одной из главных площадей Тель-Авива на днях прошел урок арабского языка, который организаторы назвали крупнейшим в мире, оценив число участников в несколько тысяч человек. На 8 августа в парламенте запланированы дебаты на тему закона, но без проведения голосований.