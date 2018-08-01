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Если подпишу, то на арабском!
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Если подпишу, то на арабском! 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Президент Израиля заявил, что «Государство Израиль еврейское и демократическое, демократическое и еврейское, и одно неотделимо от другого. Сочетание еврейского и демократического требует ума, взвешенности и деликатности, в соблюдении баланса между ними — секрет существования и успеха государства Израиль, еврейского и демократического. Это — правовая и ценностная основа, на которой стоит огромный сионистский проект, который называется государство Израиль».
Находясь с визитом в бедуинской деревне Ксейфа в Негеве, на ярмарке занятости, президент Израиля Реувен Ривлин сказал о законе о национальном характере: «Я не могу не подписать этот закон, иначе я буду вынужден подать в отставку».
«Но если я его подпишу, то сделаю это на арабском языке», — заявил президент, выступая на конференции, посвященной вопросам занятости в арабском секторе.
Он дал ясный намек на несогласие с пунктом закона, который определил иврит — единственным государственным языком, в то время, как до сих пор, начиная с времен Британского мандата и после, арабский и иврит были официальными языками, что было закреплено и постановлениях Верховного суда. Теперь арабский будет иметь особый статус, ничем пока не определенный.
Президент Ривлин вновь выразил свое несогласие с законом о нацональном характере государства, и это уже было не первый раз. Он резко осуждал закон и в его первоначальной редакции, называя пункт о этнически однородных поселениях — сегрегацией. Он говорил и о том, что закон нанесет ущерб имиджу Израиля и вред еврейской диаспоре за рубежом.
Президент добавил, ссылаясь на закон «О гражданстве», что «Государство Израиль еврейское и демократическое, демократическое и еврейское, и одно неотделимо от другого. Сочетание еврейского и демократического требует ума, взвешенности и деликатности, в соблюдении баланса между ними — секрет существования и успеха государства Израиль, еврейского и демократического. Это — правовая и ценностная основа, на которой стоит огромный сионистский проект, который называется государство Израиль. Мы не можем и не хотим нарушить этот баланс.
Мы несем ответственность перед всей молодежью нашей страны, еврейской и нееврейской. Мы должны не только дать им равные возможности осуществить мечты, мы должны предоставить им возможность ощутить себя частью, ощутить принадлежность, дать им почувствовать, что государство Израиль — это их дом. И это именно то, что вы (организаторы мероприятия) делаете. Вы тяжело трудитесь ради того, чтобы у каждого юноши и каждой девушки была надежда, и я на вашей стороне. Спасибо вам за ваше лидерство и за надежду. Только так мы и можем преуспеть, путем взаимодействия и сотрудничества».
Согласно израильскому законодательству, президент Израиля подписывает все законы, принятые Кнессетом. Не подписать закон он не имеет права.
На следующей неделе Кнессет проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о влиянии закона о национальном характере Израиля «на принципы равенства и демократию». С обращением провести это заседание к спикеру парламента Юлию Эдельштейну обратились 25 депутатов.
А на площади у театра «Габима» вчера прошло мероприятие под названием «Самый большой урок арабского языка». Целью красочной акции стал протест против закона и желание «обеспечить присутствие арабского языка в общественном пространстве».
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