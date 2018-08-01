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В СЖР назвали виновных в гибели журналистов в САР
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В СЖР назвали виновных в гибели журналистов в САР 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН возложил ответственность за убийство Орхана Джемаля и его коллег на тех, кто отправил их в командировку.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал скорее принять законопроект, который подразумевает усиление гарантий для работающих в горячих точках журналистов, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал после убийства российских журналистов в САР. Согласно документу, работодатель должен осуществлять страхование сотрудников перед отправкой в подобную командировку. К тому же, журналисты должны пройти спецкурсы и получить бронежилеты и другие средства защиты.
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН поддержал призыв главы СПЧ.
«Михаил Федотов также является секретарём Союза журналистов. Поправки в закон о СМИ подготовлены совместно со многими структурами, включая комитет Госдумы по информационной политике. Мы давно говорим о том, что изменения должны быть внесены. Ещё до трагической ситуации мы этот процесс ускоряли, как могли. Иногда трагедии, к сожалению, дают определённый стимул для ускорения процесса. Естественно, мы поддерживаем скорейшее принятие. Уверен, что все десятки тысяч членов нашей организации по всей стране тоже это поддержат», — считает секретарь СЖР.
В Союзе журналистов России прокомментировали смерть журналистов в ЦАР По словам Тимура Шафира, вина за убийство корреспондента Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко лежит на тех, кто отправлял их в командировку.
«В этой конкретной ситуации мы видим значительную доли вины за произошедшее со стороны тех, кто отправил корреспондентов в горячую точку, не подготовив никаким образом», — заключил в эфире НСН Шафир.
Напомним, 31 июля в Североафриканской Республике нашли тела трёх граждан России, которые были убиты. Позже в них опознали Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. СМИ сообщили, что они снимали фильм про ЧВК. Однако официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что журналисты оформили поездку в САР как туристическую, сообщает «Россия 24».
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