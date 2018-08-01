В СЖР назвали виновных в гибели журналистов в САР

Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН возложил ответственность за убийство Орхана Джемаля и его коллег на тех, кто отправил их в командировку.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН поддержал призыв главы СПЧ.

«Михаил Федотов также является секретарём Союза журналистов. Поправки в закон о СМИ подготовлены совместно со многими структурами, включая комитет Госдумы по информационной политике. Мы давно говорим о том, что изменения должны быть внесены. Ещё до трагической ситуации мы этот процесс ускоряли, как могли. Иногда трагедии, к сожалению, дают определённый стимул для ускорения процесса. Естественно, мы поддерживаем скорейшее принятие. Уверен, что все десятки тысяч членов нашей организации по всей стране тоже это поддержат», — считает секретарь СЖР.

В Союзе журналистов России прокомментировали смерть журналистов в ЦАР По словам Тимура Шафира, вина за убийство корреспондента Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко лежит на тех, кто отправлял их в командировку.

«В этой конкретной ситуации мы видим значительную доли вины за произошедшее со стороны тех, кто отправил корреспондентов в горячую точку, не подготовив никаким образом», — заключил в эфире НСН Шафир.