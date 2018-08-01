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В ОП выступили за изменения в работе ФСИН
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В ОП выступили за изменения в работе ФСИН 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Изменения, которые вносятся в порядок работы ФСИН являются лишь началом большого пути по необходимому реформированию уголовно-исполнительной системы в России, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (общественными наблюдательными комиссиями) Мария Каннабих.
С сегодняшнего дня вступает в силу новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел, утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.
"Это только начало большой работы, которая очень нужна и необходима. К сожалению, у нас есть еще много вопросов, которые надо поднимать, и поднимать их надо и руководству ФСИН, и общественникам", — сказала РИА Новости Каннабих.
Она расценила вступившие в силу изменения как позитивные и считает, что для людей, отбывающих наказание, теперь многое изменится в лучшую сторону.
Среди прочих нововведений документ вводит проверки на профпригодность, их организация теперь в компетенции директора службы. Если раньше проверка на употребление запрещенных препаратов, наркотических средств проводилась только с согласия сотрудника, теперь это будет регламентировано нормативно-правовым актом. Кроме того, закон предусматривает возможность проведения психофизиологических исследований при отборе, то есть кандидатов на должности будут проверять на полиграфе.
О необходимости реформы ФСИН заговорили в очередной раз после инцидента в ярославской колонии с избиением заключенного. Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.
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