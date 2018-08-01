В ОП выступили за изменения в работе ФСИН

С сегодняшнего дня вступает в силу новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел , утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.

"Это только начало большой работы, которая очень нужна и необходима. К сожалению, у нас есть еще много вопросов, которые надо поднимать, и поднимать их надо и руководству ФСИН, и общественникам", — сказала РИА Новости Каннабих.

Она расценила вступившие в силу изменения как позитивные и считает, что для людей, отбывающих наказание, теперь многое изменится в лучшую сторону.

Среди прочих нововведений документ вводит проверки на профпригодность, их организация теперь в компетенции директора службы. Если раньше проверка на употребление запрещенных препаратов, наркотических средств проводилась только с согласия сотрудника, теперь это будет регламентировано нормативно-правовым актом. Кроме того, закон предусматривает возможность проведения психофизиологических исследований при отборе, то есть кандидатов на должности будут проверять на полиграфе.