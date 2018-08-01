Руководитель ЦУР планирует полететь в ЦАР после получения визы 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Руководитель «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин сообщил РИА Новости, что планирует полететь в ЦАР сразу после получения визы.
Ранее Коняхин сообщил, что пытается попасть в посольство ЦАР в Москве, чтобы получить визу и выяснить подробности о погибшей там съёмочной группе.
"Как визу получу, планирую поехать. Потом сразу, как будут билеты, там просто летают только марокканские авиалинии, как будут билеты, так и прилечу", — сказал Коняхин РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что пока ему так и не удалось попасть в посольство.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки «Селека», свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования «Анти-Балака». По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.