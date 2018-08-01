Руководитель ЦУР планирует полететь в ЦАР после получения визы

Ранее Коняхин сообщил, что пытается попасть в посольство ЦАР в Москве, чтобы получить визу и выяснить подробности о погибшей там съёмочной группе.

"Как визу получу, планирую поехать. Потом сразу, как будут билеты, там просто летают только марокканские авиалинии, как будут билеты, так и прилечу", — сказал Коняхин РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что пока ему так и не удалось попасть в посольство.