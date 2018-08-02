Площадка для йоги и фестивальная аллея появятся в нижегородском парке «Дубки» к 2020 году

Площадка для занятий йогой, шахматный павильон, фестивальная аллея, велодорожки и многое другое появится в парке «Дубки» до 2020 года. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Денис Москвин в ходе инспекционного объезда 2 августа, передает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».

Напомним, парк «Дубки» стал абсолютным лидером по итогам рейтингового голосования за территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь. В 2018 году на работы выделено более 30 млн рублей. Подрядчик для благоустройства парк уже определен.

Денис Москвин напомнил, что проект рассчитан на три года. В 2018 будет проведена санация территории, реконструированы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, организованы дорожки для скандинавской ходьбы. Также появится новый современный детский городок. Первый этап благоустройства планируется завершить в конце сентября.

К 2020 году в парке также реконструируют систему освещения, установят спортивные площадки, сцену и беседки. Кроме того, предполагается оптимизировать систему входов и выходов, расположив их более удобным для жителей образом. Деревья по многочисленным просьбам горожан будут сохранены. Запланировано и дополнительное озеленение.

«В итоге парк «Дубки» должен превратиться, пожалуй, в самое благоустроенное общественное пространство Нижнего Новгорода. Во всяком случае, такая задача нам поставлена жителями, и мы будем ее реализовывать», — сказал Денис Москвин.

Напомним, работы по благоустройству в Приокском районе завершатся до 1 сентября.

Фото: wikipedia.org