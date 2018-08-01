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Нижегородцам рассказали о благоустройстве парка Дубки
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Нижегородцам рассказали о благоустройстве парка Дубки 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Очередное обсуждение проекта благоустройства парка Дубки прошло в Ленинском районе 31 июля.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, встреча состоялась по поручению мэра Владимира Панова.
Заместитель мэра Иван Носков подчеркнул, что «ни одно здоровое дерево или его корневая система не пострадает при благоустройстве парка».
И.о главы администрации района Алексей Глазов напомнил, что подрядчиком по выполнению работ будет ООО «АвтоДорСтрой». По его словам, специалисты мэрии вместе с жителями прошлись по территории парка и на месте подробно обсудили все планируемые работы.
Руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина сообщила, что ширина дорожек на территории парка будет 2,5 метра. Дорожно-тропиночная сеть «обходит все деревья».
Председатель попечительского совета парка Елена Шамшина подтвердила, что «все просьбы и требования по сохранению деревьев были учтены».
«Ищем компромиссы, и получается», — заявил директор экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.
Напомним, что подрядчик обязался выполнить работы до 14 сентября 2018 года.
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