Ольга Тюмина, медцентр «Династия»: «Формат стратегических сессий очень современный» 

«В 2012 году я обучалась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Саратове по президентской программе подготовки управленческих кадров. Поэтому меня пригласили поучаствовать в работе этой стратегической сессии, ведь от молодых и активных лидеров зависит будущее и Самарской области, и будущее России», — говорит Ольга Тюмина.
По ее словам, участие в таких мероприятиях всегда вдохновляет, дает толчок дальнейшему эмоциональному, интеллектуальному и духовному развитию.
"На этой сессии присутствовал наш лидер и наставник Геннадий Петрович Котельников. Как медики мы участвовали в стратегической сессии «Сбережение народа», сегодня вторая сессия, в которой я принимаю участие. Формат современный, инновационный, собирает очень большое количество участников, приглашены специалисты из различных регионов. Сегодня мы увидели и «Лидеров России», которые участвовали во Всероссийском конкурсе. И если в Самаре этот формат будет продолжен, это очень большой плюс для нашего развития", — считает директор «Династии».