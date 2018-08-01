Светофор на Коптевской улице вновь исправен 

На участке Коптевской улицы восстановили работу светофора. Ремонт был выполнен по просьбе, оставленной на портале «Наш город».
Как следует из ответного сообщения, размещенного на портале, на ремонт у коммунальщиков ушли сутки. После выполнения работ заявитель получил официальный ответ от руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведена замена светодиодной матрицы», — поясняется в сообщении за подписью Ликсутова.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (мю)