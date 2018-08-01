22 участникам празднования Дня города в Обнинске потребовалась медицинская помощь 

Помощь медиков во время празднования Дня города, который Обнинск отметил 28 июля, потребовалась 22 жителям наукограда. Госпитализировать, впрочем, никого не пришлось. Фото О. Судакова Четыре из 22-х обращений в скорую помощь поступило от участников атомного марафона, который был частью праздника. На самочувствие людей повлияла жара, пояснили в пресс-службе городской администрации. В этом году в атомном марафоне приняли участие 810 человек. 353 преодолели дистанцию семь километров и 191 человек — 21 километр. Всего, по данным полиции, в праздновании Дня города приняло участие около 19 тысяч человек. В этом году Обнинску исполнилось 62 года.