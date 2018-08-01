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22 участникам празднования Дня города в Обнинске потребовалась медицинская помощь
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22 участникам празднования Дня города в Обнинске потребовалась медицинская помощь 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Помощь медиков во время празднования Дня города, который Обнинск отметил 28 июля, потребовалась 22 жителям наукограда. Госпитализировать, впрочем, никого не пришлось. Фото О. Судакова Четыре из 22-х обращений в скорую помощь поступило от участников атомного марафона, который был частью праздника. На самочувствие людей повлияла жара, пояснили в пресс-службе городской администрации. В этом году в атомном марафоне приняли участие 810 человек. 353 преодолели дистанцию семь километров и 191 человек — 21 километр. Всего, по данным полиции, в праздновании Дня города приняло участие около 19 тысяч человек. В этом году Обнинску исполнилось 62 года.
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