Карельские поисковики обнаружили гранаты и снаряды в «Долине Смерти»

Сотрудники ОМОН уничтожили в Карелии серию различных снарядов и боеприпасов времен советско-финских войн.

Взрывотехникам инженерно-технического отделения ОМОН дважды за день пришлось выезжать на сообщения об обнаружении поисковиками снарядов и боеприпасов времен войны. Находки были сделаны в лесных массивах неподалеку от поселка Сяньдеба Олонецкого района и 42-го километра дороги Олонец-Питкяранта. Эти места называют «Долиной героев», а среди жителей Карелии у них свое название — «Долина Смерти».

Поисковики обнаружили девять отечественных гранат РГД-33 и одну РПГ-41, 2 финские гранаты М-32, артиллерийский снаряд «Шрапнель» калибра 76 мм., взрыватели гранатные (один от РПГ-40, три от РГД-33), 20 винтовочных патронов калибра 7,62х54, три осколочно-фугасных снаряда калибра 76 мм., и один осколочно-фугасный снаряд калибра 45 мм.

Взрывотехники вывезли боеприпасы подальше от населенных пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили, сообщили в Росгвардии.