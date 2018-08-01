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Карельские поисковики обнаружили гранаты и снаряды в «Долине Смерти»
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Карельские поисковики обнаружили гранаты и снаряды в «Долине Смерти» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники ОМОН уничтожили в Карелии серию различных снарядов и боеприпасов времен советско-финских войн.
Взрывотехникам инженерно-технического отделения ОМОН дважды за день пришлось выезжать на сообщения об обнаружении поисковиками снарядов и боеприпасов времен войны. Находки были сделаны в лесных массивах неподалеку от поселка Сяньдеба Олонецкого района и 42-го  километра дороги Олонец-Питкяранта. Эти места называют «Долиной героев», а среди жителей Карелии у них свое название — «Долина Смерти».
Поисковики обнаружили девять отечественных гранат РГД-33 и одну РПГ-41, 2 финские гранаты М-32, артиллерийский снаряд «Шрапнель» калибра 76 мм., взрыватели гранатные (один от РПГ-40, три от РГД-33), 20 винтовочных патронов калибра 7,62х54, три осколочно-фугасных снаряда калибра 76 мм., и один осколочно-фугасный снаряд калибра 45 мм.
Взрывотехники вывезли боеприпасы подальше от населенных пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили, сообщили в Росгвардии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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