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В Исторический сквер с парашютом: десантники оккупируют столицу Урала
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В Исторический сквер с парашютом: десантники оккупируют столицу Урала 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
2 августа в День воздушно-десантных войск екатеринбургские представители этого рода вооруженных сил оккупируют центр города. В 8.00 десантники соберутся на торжественный молебен в Храме на крови. Далее в программе — митинг у «Черного тюльпана» и возложение цветов, показательные прыжки спортсменов-парашютистов в Историческом сквере, передает "Уралинформбюро".
Все запланированные мероприятия должны закончиться к 15.00 концертом группы «Черные береты», говорится в сообщении музея воздушно-десантных войск.
Следует напомнить, что в 2018 году будет отмечаться 88 лет со дня образования ВДВ.
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