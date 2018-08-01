В Исторический сквер с парашютом: десантники оккупируют столицу Урала

2 августа в День воздушно-десантных войск екатеринбургские представители этого рода вооруженных сил оккупируют центр города. В 8.00 десантники соберутся на торжественный молебен в Храме на крови. Далее в программе — митинг у «Черного тюльпана» и возложение цветов, показательные прыжки спортсменов-парашютистов в Историческом сквере, передает "Уралинформбюро"

Все запланированные мероприятия должны закончиться к 15.00 концертом группы «Черные береты», говорится в сообщении музея воздушно-десантных войск.

Следует напомнить, что в 2018 году будет отмечаться 88 лет со дня образования ВДВ.