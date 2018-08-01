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В Ростовской области продолжают готовить общественных наблюдателей к выборам
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В Ростовской области продолжают готовить общественных наблюдателей к выборам 

Деловое сообщество 1 час назад
Директор Южно-Российского института управления РАНХиГС Олег Локота и заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков сегодня, 1 августа, договорились о продолжении работы по подготовке общественных наблюдателей к выборам. Напомним, 9 сентября донским избирателям предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания региона.
Центр подготовки общественных наблюдателей начал работу перед президентскими выборами 2018 года, за это время курсы прослушали 2,5 тыс. человек. Слушателей обучают основам избирательного права и процесса, а также законодательству, разъясняют их права и особенности работы. По мнению заместителя донского губернатора Василия Рудого, такая работа повышает доверие избирателей к выборам и повышает легитимность.
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