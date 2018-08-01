Пенсионеры, заботящиеся об инвалидах, не будут платить за капремонт 

Напомним, в 2017 году были приняты поправки в Жилищный Кодекс России, согласно которым предусмотрена компенсация взносов за капремонт неработающим пенсионерам, которым исполнилось 70 или 80 лет. Собственник может воспользоваться этим правом, если он одинок или с ним проживают так же неработающие пенсионеры. Соответствующее решение было принято и на областном уровне. Однако льгота не предоставлялась пенсионеру, если он живет вместе с инвалидом первой или второй групп.
«С этой проблемой к нам не единожды обращались пожилые вологжане. Вопрос был поднят и на федеральном уровне депутатом Госдумы от нашей области Алексеем Канаевым», — отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Государственная дума поддержала предложение вологодских депутатов, теперь в перечень льготников включены пенсионеры, ухаживающие за инвалидами первой и второй групп. Луценко отметил, что инициатива была направлена губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и прокурору региона на рассмотрение.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области