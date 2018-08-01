Ещё
Пенсионеры, заботящиеся об инвалидах, не будут платить за капремонт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеры, заботящиеся об инвалидах, не будут платить за капремонт 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, в 2017 году были приняты поправки в Жилищный Кодекс России, согласно которым предусмотрена компенсация взносов за капремонт неработающим пенсионерам, которым исполнилось 70 или 80 лет. Собственник может воспользоваться этим правом, если он одинок или с ним проживают так же неработающие пенсионеры. Соответствующее решение было принято и на областном уровне. Однако льгота не предоставлялась пенсионеру, если он живет вместе с инвалидом первой или второй групп.
«С этой проблемой к нам не единожды обращались пожилые вологжане. Вопрос был поднят и на федеральном уровне депутатом Госдумы от нашей области Алексеем Канаевым», — отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Государственная дума поддержала предложение вологодских депутатов, теперь в перечень льготников включены пенсионеры, ухаживающие за инвалидами первой и второй групп. Луценко отметил, что инициатива была направлена губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и прокурору региона на рассмотрение.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тимати заставили заплатить штраф за концерт на крыше машины Слабое звено. Девять кандидатов на вылет с руководящих постов на Кубани В Ульяновске у «Свидетелей Иеговы» отобрали помещение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье77
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал298
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва22
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение