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Страдавшая клаустрофобией пенсионерка выпала из окна квартиры на 12 этаже в Лианозово
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Страдавшая клаустрофобией пенсионерка выпала из окна квартиры на 12 этаже в Лианозово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пожилая женщина выпала из окна квартиры на северо-востоке столицы и умерла в реанимации от полученных травм, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 31 июля в столичную больницу доставили 67-летнюю женщину, выпавшую из окна 12 этажа на ул. Череповецкая. В результате падения пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму, переломы ребра, бедра и седалищной кости. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в отделении реанимации.
«Сотрудники полиции опросили родственников погибшей и выяснили, что пенсионерка страдала клаустрофобией и с марта 2017 г. состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По назначению врача принимала антидепрессанты, но ее душевное состояние стало ухудшаться и, по словам медиков, пенсионерка стала зависима от медикаментов. В среду, 1 августа, женщину должны были везти на плановый прием к врачу-психиатру», — пояснил источник.
Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
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