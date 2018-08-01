Страдавшая клаустрофобией пенсионерка выпала из окна квартиры на 12 этаже в Лианозово

Вечером 31 июля в столичную больницу доставили 67-летнюю женщину, выпавшую из окна 12 этажа на ул. Череповецкая. В результате падения пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму, переломы ребра, бедра и седалищной кости. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

«Сотрудники полиции опросили родственников погибшей и выяснили, что пенсионерка страдала клаустрофобией и с марта 2017 г. состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По назначению врача принимала антидепрессанты, но ее душевное состояние стало ухудшаться и, по словам медиков, пенсионерка стала зависима от медикаментов. В среду, 1 августа, женщину должны были везти на плановый прием к врачу-психиатру», — пояснил источник.