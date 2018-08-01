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Энергетики Крыма ожидают десятикратного роста дефицита мощности к 2020 году
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Энергетики Крыма ожидают десятикратного роста дефицита мощности к 2020 году 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Дефицит мощности в энергосистеме Республики Крым к 2020 году составит 635,1 МВт в сравнении с нынешним 60-80 МВт. Об этом сообщили в компании «КрымТЭЦ», поставляющей электрическую и тепловую энергию в регион.
"При спросе потребления электроэнергии 2120 МВт в 2020 году фактический дефицит мощности составит 635,1 МВт даже при перетоке по энергомосту [Кубань — Крым] в объеме 800 МВт", — говорится в сообщении компании.
Генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый уточнил журналистам, что на сейчас энергодефицит в Крыму составляет от 60 до 80 МВт, а потребление электроэнергии — порядка 1200-1300 МВт. «Ввод Сакской теплоэлектроцентрали покроет этот дефицит на краткосрочный период, как и ввод новых двух тепловых электростанций — Балаклавской и Таврической, которого мы очень ждем
Но хотелось бы обозначить, что ввод этих двух станций не обеспечит полного покрытия потребительского баланса, который потребуется уже в 2020 году», — сказал он.
В первую очередь это связано с динамичным социально-экономическим развитием Крыма, пояснил гендиректор. «Сегодня заключено большое количество инвестиционных проектов — порядка 170, которые потребуют какого-то потребления мощностей», — сказал Целый.
Он затруднился сказать, в какие сроки Крым сможет уйти от энергодефицита. По его словам, для этого в регионе необходимо строить новые энергомощности и расширять существующие.
АО «КрымТЭЦ» является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании евходят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также «Сакские тепловые сети» (в том числе Сакская ТЭЦ).
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