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Избирком Королева создаст для выборов губернатора три участка в Москве
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Избирком Королева создаст для выборов губернатора три участка в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мособлизбирком определил территориальную избирательную комиссию (ТИК) Королева ответственной за организацию трех дополнительных избирательных участков на территории города Москвы для выборов губернатора Подмосковья, передает корреспондент ТАСС.
"Предлагается принять решение и определить ТИК Королева уполномоченным для организации этих дополнительных участков", — сказала в ходе заседания Мособлизбиркома в среду председатель избиркома Эльмира Хаймурзина.
Она добавила, что избирательные участки организуют на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, а также в общежитии Московского государственного областного университета. «Я думаю, что от 2 до 3,5 тыс. человек сможет там проголосовать», — уточнила Хаймурзина.
Кроме того, Мособлизбирком принял решение с 7 августа начать информирование избирателей о предстоящих выборах губернатора Подмосковья. Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.
В области будут работать 4,2 тыс. избирательных участков, причем, не менее пяти планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ для удобства жителей.
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.
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