Собака похитила камеру и сняла экшн погони

В американском штате Арканзас находчивая собака украла камеру своего хозяина и сняла несколько забавных кадров, сообщает Daily Mail.

Питбуль Бони схватил небольшую видеокамеру и пронесся с ней по саду. За время такой необычной пробежки Бони успел снять веселые кадры: как он уклоняется от «погони» владельца и других собак.

Пользователей Сети восхитил питбуль. Они заметили, что съемки были веселыми и пообещали провести аналогичный эксперимент с видеокамерами также со своими питомцами.

Ранее пользователей Сети рассмешила собака, которая уселась на голову малыша. Ребенок удивился и попытался высвободиться из «плена» питомца, однако это ему удалось не сразу.

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