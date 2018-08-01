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В Госдуме предложили разрешить медикам бесплатно ездить в общественном транспорте
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В Госдуме предложили разрешить медикам бесплатно ездить в общественном транспорте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с предложением рассмотреть возможность ввести для медработников бесплатный проезд в общественном транспорте и на поездах. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я сегодня направил письмо Веронике Скворцовой, чтобы предусмотреть возможность бесплатного проезда медикам на общественном транспорте и на поездах дальнего следования», — сказал В. Власов.
Депутат подчеркнул, что основной смысл инициативы — это поощрение медиков. Благодаря такому нововведению медработники также получат возможность путешествовать по России и обмениваться опытом с коллегами. Также, присутствуя в общественном транспорте, медработник сможет оказать первую помощь пассажирам, если кому-то из них станет плохо.
Он напомнил, что в соответствии с действующей программой «Земской доктор» врачи имеют право на льготный проезд в рамках своего региона.
«Мы хотим расширить это право и дать возможность абсолютно всем медикам ездить бесплатно в общественном транспорте, независимо от того санитар это, хирург или главврач», — подчеркнул В. Власов.
Он отметил, что инициатива касается, в том числе, распространения бесплатного проезда на междугородные перевозки.
«Я думаю, что РЖД может на такой шаг пойти и сделать так, чтобы медики бесплатно ездили по нашей стране», — подытожил депутат.
В тексте обращения, имеющегося в распоряжении Агентства «Москва» также говорится, что поскольку указанная категория многочисленна, предлагаемая мера позволит стимулировать развитие внутреннего туризма в России.
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