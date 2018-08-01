В Госдуме предложили разрешить медикам бесплатно ездить в общественном транспорте

«Я сегодня направил письмо Веронике Скворцовой, чтобы предусмотреть возможность бесплатного проезда медикам на общественном транспорте и на поездах дальнего следования», — сказал В. Власов.

Депутат подчеркнул, что основной смысл инициативы — это поощрение медиков. Благодаря такому нововведению медработники также получат возможность путешествовать по России и обмениваться опытом с коллегами. Также, присутствуя в общественном транспорте, медработник сможет оказать первую помощь пассажирам, если кому-то из них станет плохо.

Он напомнил, что в соответствии с действующей программой «Земской доктор» врачи имеют право на льготный проезд в рамках своего региона.

«Мы хотим расширить это право и дать возможность абсолютно всем медикам ездить бесплатно в общественном транспорте, независимо от того санитар это, хирург или главврач», — подчеркнул В. Власов.

Он отметил, что инициатива касается, в том числе, распространения бесплатного проезда на междугородные перевозки.

«Я думаю, что РЖД может на такой шаг пойти и сделать так, чтобы медики бесплатно ездили по нашей стране», — подытожил депутат.

В тексте обращения, имеющегося в распоряжении Агентства «Москва» также говорится, что поскольку указанная категория многочисленна, предлагаемая мера позволит стимулировать развитие внутреннего туризма в России.