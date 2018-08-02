Лавров примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Сингапуре и проведет ряд встреч

СИНГАПУР , 2 августа. / ТАСС /. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также проведет серию двусторонних встреч.

Глава российского дипведомства прибыл в Сингапур накануне. Сразу после окончания мероприятий Лавров даст пресс-конференцию для российских СМИ и в тот же вечер отправится обратно в Москву

Об укреплении позиций и интенсификации контактов

Одним из мероприятий, в которых примет участие Сергей Лавров, станет министерское совещание Россия — АСЕАН. Как отметили в МИД РФ , в своем выступлении российский министр сделает акцент на вопросах выстраивания стратегического партнерства с Ассоциацией. «Предстоит согласовать дополнительные меры по расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах с прицелом на подготовку очередной встречи лидеров», — указали в дипведомстве.

Кроме того, на совещании будут предметно рассмотрены шаги по интенсификации контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), а также совершенствованию правовой базы кооперации между объединениями. «Этой работе способствуют во многом совпадающие базовые интересы трех организаций, направленные на создание трансрегиональных интеграционных контуров, экономических и транспортных коридоров, общеконтинентальных цепочек добавленной стоимости», — отметили в министерстве.

"Работа российской делегации будет нацелена на укрепление позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе [АТР], развитие взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах в интересах создания в АТР сбалансированной, равноправной и отвечающей современным реалиям системы межгосударственных отношений", — добавили в МИД РФ.

О доверии и противодействии вызовам

Россия ведет активную работу со странами АСЕАН для углубления сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам. «Все более важное место в диалоге с „десяткой“ занимает выработка согласованных мер по обеспечению безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, — обратили внимание в МИД РФ. — Российские компетентные ведомства наращивают содействие правоохранительным органам и спецслужбам стран АСЕАН в подготовке кадров, включая проведение специальных курсов повышения квалификации».

Именно формирование архитектуры равной и неделимой безопасности в АТР станет одной из центральных тем министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС), которая также пройдет в среду. «В фокусе министерской конференции ВАС будут вопросы подготовки и содержательного наполнения 13-го Восточноазиатского саммита в Сингапуре 14 — 15 ноября этого года, — информировали в российском дипведомстве. — Запланированы дискуссии по актуальным региональным и международным сюжетам».

Дальнейшему наращиванию мер доверия будет посвящена очередная сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности — последнего мероприятия по линии АСЕАН, в котором примет участие российский министр в ходе визита в Сингапур. «Будут затронуты вопросы налаживания сотрудничества по тематике разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, противодействия терроризму и организованной преступности, обеспечения морской безопасности, а также чрезвычайного реагирования, — указали в МИД РФ. — Предполагается принятие ряда документов, включая заявление по укреплению сотрудничества в области чрезвычайного реагирования, а также план работы на 2018 — 2019 межсессионный год».

О контактах запланированных и отложенных

Японии, Турции, Участие Лаврова в мероприятиях по линии АСЕАН всегда дополняется важными двусторонними контактами на полях. Так, например, в прошлом году в Маниле российский министр провел переговоры со своими коллегами из ряда стран, в том числе КНР КНДР , а также Соединенных Штатов

Какие встречи глава российского дипведомства проведет на этот раз в Сингапуре, долгое время было не известно. Как информировали накануне в МИД РФ, прорабатывается возможность организации переговоров Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Камбоджи Лаоса , КНР, Республики Корея и Сингапура.

Но, безусловно, особый интерес у журналистов вызвала возможная встреча российского министра с госсекретарем США Майклом Помпео . Ведь на прошлой неделе сообщалось, что Москва и Вашингтон изучают варианты проведения таких переговоров как раз на полях международных площадок. Однако, как стало известно, эта встреча в Сингапуре все-таки не состоится.

Как заявил в среду ТАСС источник в российской делегации, Лавров и Помпео не смогут провести переговоры из-за несовпадения графиков глав внешнеполитических ведомств. «Решено проработать другие возможности для встречи», — добавил собеседник агентства.