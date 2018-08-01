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За строительством гимназии и детсада в Саратове можно следить онлайн
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За строительством гимназии и детсада в Саратове можно следить онлайн 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Ленинском районе идет строительство детского сада и реконструкция гимназии №89. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Новое дошкольное учреждение возводится в жилом комплексе «Ласточкино» и рассчитано на 160 мест. На сегодня выполнены следующие работы: ограждена стройплощадка, разработан котлован, проводятся работы по планировке участка, ведутся работы по устройству свайного поля.
Также осуществляется ремонт гимназии №89. Строительство нового корпуса на 400 мест и реконструкция учреждения, позволит перейти на 1-сменный режим обучения, создать самые современные условия в учебных кабинетах и обеспечить социальный заказ жителей микрорайона на качественное получение общего образования. Уже установлено ограждение стройплощадки, произведен демонтаж надземного газопровода, завершены работы по  разработке котлованов. После введения зданий в эксплуатацию в районе появятся более 60 новых рабочих мест, в том числе 25 — для педагогических работников.
Следить за ходом работ можно на официальном сайте администрации Ленинского района в разделе «Онлайн-трансляции». Завершить строительство планируется завершить к Новому году.
Фото пресс-службы администрации Ленинского района
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