За строительством гимназии и детсада в Саратове можно следить онлайн

В Ленинском районе идет строительство детского сада и реконструкция гимназии №89. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Новое дошкольное учреждение возводится в жилом комплексе «Ласточкино» и рассчитано на 160 мест. На сегодня выполнены следующие работы: ограждена стройплощадка, разработан котлован, проводятся работы по планировке участка, ведутся работы по устройству свайного поля.

Также осуществляется ремонт гимназии №89. Строительство нового корпуса на 400 мест и реконструкция учреждения, позволит перейти на 1-сменный режим обучения, создать самые современные условия в учебных кабинетах и обеспечить социальный заказ жителей микрорайона на качественное получение общего образования. Уже установлено ограждение стройплощадки, произведен демонтаж надземного газопровода, завершены работы по разработке котлованов. После введения зданий в эксплуатацию в районе появятся более 60 новых рабочих мест, в том числе 25 — для педагогических работников.

Следить за ходом работ можно на официальном сайте администрации Ленинского района в разделе «Онлайн-трансляции». Завершить строительство планируется завершить к Новому году.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района