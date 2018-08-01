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Мадонна сбежала в Португалию от Трампа
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Мадонна сбежала в Португалию от Трампа 

News.ru 1 час назад
Певица Мадонна назвала истинную причину своего переезда в Португалию. Королева поп-музыки хочет сделать из своего 13-летнего сына нового «Роналду» и опасается непредсказуемости американского президента.
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