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Мадонна сбежала в Португалию от Трампа
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Мадонна сбежала в Португалию от Трампа
News.ru
1 час назад
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Певица
Мадонна
назвала истинную причину своего переезда в
Португалию
. Королева поп-музыки хочет сделать из своего 13-летнего сына нового «Роналду» и опасается непредсказуемости американского президента.
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