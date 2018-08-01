Районная журналистика — она своя, самая близкая к тем, кто живёт и работает на земле

Фото автораРайонная журналистика — она своя, самая близкая к тем, кто живёт и работает на землеНе читать местную газету, не смотреть местное ТВ — ну, это, я вам скажу, по меньшей мере странно. Ибо районная журналистика — она своя, самая близкая к тем, кто живёт и работает на земле. А какие они — журналисты, многих из которых в сёлах и деревнях читатели-зрители воспринимают как родных, вне газетных полос и своих репортажей? Ответ на этот вопрос мы искали на недавно прошедшем фестивале районных СМИ. И швец, и жнец…

Что должен уметь районный журналист? Прежде всего, конечно, писать такие статьи, чтобы читатели не потеряли интерес к газете. Поверьте, им труднее, чем коллегам-федералам, ведь всё написанное районщиками местные жители рассматривают чуть ли не под микроскопом.

Зачастую миссия снабдить свой материал снимком, по уровню превышающим любительский, тоже на плечах журналиста. Некоторые ухитряются даже делать вполне профессиональные видеосюжеты для местного телевидения. А редакторы должны ещё наладить партнёрские отношения с районной властью, сохраняя при этом независимость издания, позаботиться о зарплатах сотрудников. Не забудем и о том, что в селе без своего подворья с поросёнком, курочками и полуживой «Нивой» не выжить и детей не прокормить. В общем, без энтузиазма никак. А ещё — без постоянной учёбы. Фестивали районных СМИ — лишь одна из её форм. На бульваре Прессы

За семь лет, что живёт фестиваль, менялось место его проведения: Воскресенский район, Сосновский, Гагинский, теперь вот — Княгинино . Менялось число участников — от 17 на первом до почти 200 на седьмом. Инициативу областной организации Союза журналистов России поддержало правительство региона, соучредителем фестиваля стало министерство информационной политики. Неизменным оставались лишь название — «Человек труда на страницах районных СМИ» — и сам принцип: отдыхая, узнаём новое, учимся, чтобы быть лучшими. Они и есть одни из лучших в России. В подтверждение — многочисленные награды на общероссийских смотрах профессионального мастерства.

Мастер-классы узких специалистов газетного дела, журналистский КВН, демонстрация первых полос газет на берёзах бульвара Прессы — каждая из страниц этого форума запомнится надолго. Ну, а героев его главной темы — людей дела — долго искать не пришлось. Княгининцы — народ трудолюбивый. Журналисты убедились в этом, побывав на местной швейной фабрике, на знаменитом молокозаводе, в ягодном хозяйстве (эх и вкусна княгининская ягода-малина!).

У самого же фестиваля — две изюминки. Первая — визитные карточки редакций, где демонстрируются не только таланты журналистов в поэзии, музыке, хореографии и кулинарии, но и главные достижения их районов. Строгое жюри выделило лучших –«Выксунский рабочий», Борское информационное агентство, «Городецкий вестник». Скрестить объективы!

Вторая изюминка — фотокросс. В этот раз в числе прочих тем были и шутливые: «Из грязи в князи», «Конфуз папарацци». 20 команд скрестили объективы, и к ночи удалось подвести итоги. Традиционных лидеров — борчан — на этот раз обошли «Ковернинские новости». В затылок им дышали коллеги из «Уренского вестника», которые ещё недавно были аутсайдерами. А лучший характерный образ трудяги княгининца нашёл фотокорреспондент «Воскресенской жизни».

Многих лестных эпитетов удостоился от журналистов и глава местного самоуправления принимающей стороны Дмитрий Тараканов. И по делам ему! Центр Княгинина за два года его руководства просто не узнать. И к организации фестиваля он отнёсся серьёзно: лично присутствовал, дабы всё прошло на уровне. Чтобы, отдыхая, удалось районным журналистам и поработать, и поучиться. Так что, дорогие читатели-зрители, ждите в ближайшее время новых интересных репортажей, сюжетов, статей от тех, кого вы теперь знаете немного лучше. А пока — внимание на снимки!