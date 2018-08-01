В Крыму открылись школьные ярмарки

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 авг — РИА Новости Крым . В городах Крыма начали работать 12 школьных базаров и 17 ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома Республики.

Купить школьные принадлежности, канцелярские товары, учебную литературу, одежду и обувь на специализированных ярмарках можно в Симферополе, Алуште , Ялте, Саках, Армянске , Джанкое, Керчи , Красноперекопске, Судаке и Феодосии. А также в Красногвардейском районе, Ленинском, Первомайском, Советском и Черноморском районах.

Торговые ряды будут работать с первых чисел августа до начала сентября.

В Симферополе специализированная школьная ярмарка будет работать с 9 августа по 3 сентября 2018 года на территории аллеи, расположенной от подземного перехода пр. Кирова, 39 до КРВУЗ «Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского», по ул. Набережная им. 60-летия СССР, 31.

Также школьный ассортимент будет представлен в 247 стационарных магазинах, 429 отделах, 116 киосках и павильонах. На рынках выделено 452 торговых места для реализации одежды, обуви, канцелярских товаров, портфелей для школьников.