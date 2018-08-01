В Шатковском районе земля ушла из-под ног

Фото с instagram.comВ Шатковском районе земля ушла из-под ногГигантская воронка образовалась в чистом поле в Шатковском районе. Провал уходит вниз практически на 50 метров, а это ни много ни мало — 16-этажный дом. Диаметр воронки 32 метра. Сейчас территория огорожена и находится под наблюдением. Специалисты не исключают, что яма начнёт разрастаться.

На дне Образовалась она в результате карстового провала. Тревогу забили местные жители.

— Сообщение о том, что в окрестностях села на удалении 1,9 километра был обнаружен карстовый провал, поступило от жителей села Неледино. Данный земельный участок относится к землям сельхозназначения и находится в аренде у фермера, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России

Шатковский район, как и весь юг Нижегородской области , подвержен подобным природным катаклизмам. Примечательно, что такие ЧП происходят практически мгновенно. Одна из наиболее вероятных причин — грунтовые воды, которые подмывают слои породы, и в один прекрасный момент земля в прямом смысле слова уходит из-под ног.

— На глубине находятся породы, отлично растворяющиеся в воде: гипсы, известняки, мел. К ним имеют доступ грунтовые воды. Они в течение многих лет растворяют породы, и образуются полости. В эти зоны обрушиваются вышележащие грунты, пустота продвигается к поверхности. Когда она достигает какой-то критической точки, происходит провал с обрушением, — комментирует главный геолог Дзержинской карстовой лаборатории Олег Юргин.

Бездонная яма Карстовый провал в Шатковском районе возник на фермерском поле в двух километрах от деревни Неледино. С высоты птичьего полёта воронка впечатляет — практически ровные края бездонной ямы даже завораживают. Местные с удивлением осматривают чудо природы, но приближаться опасаются — и правильно делают. Эксперты утверждают: долго такими ровными стенки ямы не сохранятся. Под воздействием дождя, подземных вод они будут осыпаться.

К счастью, поблизости нет жилых домов, а потому обошлось без пострадавших. Да и поле в этом году не засеяно — отдыхает.

Эка невидаль

Несмотря на то что местные жители искренне удивляются образовавшейся воронке и говорят, что подобного никогда в жизни не видели, карстовые провалы в Нижегородской области не редкость.

Последний произошёл в январе 2017 года в Дзержинске — тогда просел фундамент пятиэтажного дома на улице Будённого. Жители проснулись от непонятного треска. К дому тут же подъехали машины МЧС. Спасатели экстренно эвакуировали жителей. Позже дом признали непригодным для проживания.

В 2013 году в Бутурлино частные подворья и вовсе ушли под землю. Причина всё та же. Карстовая воронка образовалась ночью прямо посреди одной из улиц районного центра. Людям удалось спастись. Однако два жилых дома оказались разрушены, остальные повисли на краю пропасти. Тогда говорили, что в регионе случился крупнейший карстовый провал за последние 30 лет — диаметр ямы более 80 метров, глубина — 14. Кажется этот рекорд, по крайней мере, в глубину, теперь побит.

Список можно продолжить. Карстовые провалы фиксировались в Павловском, Арзамасском, Ардатовском, Володарском, Ворсменском районах.

К сожалению, спрогнозировать, где в следующий раз земля уйдёт из-под ног, сложно, а точнее невозможно — процессы происходят на слишком большой глубине.

Обследование провала в Шатковском районе продолжается — работают специалисты общества «Противокарстовой и береговой защиты». В зависимости от результатов будет принято решение о том, что делать с ямой в дальнейшем.