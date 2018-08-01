Из Сабетты в Таньшань. «Кристоф де Маржери» в рекордные сроки доставил газ в Китай 

Газовоз «Кристоф де Маржери», следуя в китайский порт Таньшань, преодолел Северный морской путь в рекордные сроки.
«Судно прошло 2360 морских миль от Сабетты до мыса Дежнева (Чукотский полуостров) за 7 дней 17 часов. На всем протяжении трассы газовоз двигался без ледокольной проводки. Средняя скорость судна на СМП составила 12,8 узла», — отметили в Совкомфлоте.
«Кристоф де Маржери» ошвартовался в порту Таньшань 31 июля. Полный рейс судна до китайского порта занял 18,5 суток, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
Быстрое и безопасное прохождение маршрута из Сабетты в восточном направлении в очередной раз подтвердило экономическую эффективность Севморпути как транспортного коридора. Это позволяет говорить о начале регулярных поставок сжиженного природного газа с арктических месторождений России по СМП в страны АТР морем.