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Коммунальщики привели в порядок детскую площадку на Большой Академической
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Коммунальщики привели в порядок детскую площадку на Большой Академической 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Воспользовавшись порталом «Наш город», житель района Коптево сообщил о поломке горки во дворе по адресу Большая Академическая улица, дом 9/20. Как уточнил активист, у игрового элемента был поврежден один из бортов. На обращение коммунальщики отреагировали оперативно: ремонт был сделан на следующий день.
Стоит отметить, что в ходе работ также было отремонтировано резиновое покрытие площадки.
«Проведены работы по ремонту горки и восстановлению резинового покрытия. Травмоопасность устранена. Благодарим за обращение!», — говорится в ответе за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (мю)
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