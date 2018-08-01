Коммунальщики привели в порядок детскую площадку на Большой Академической

Воспользовавшись порталом «Наш город», житель района Коптево сообщил о поломке горки во дворе по адресу Большая Академическая улица, дом 9/20. Как уточнил активист, у игрового элемента был поврежден один из бортов. На обращение коммунальщики отреагировали оперативно: ремонт был сделан на следующий день.

Стоит отметить, что в ходе работ также было отремонтировано резиновое покрытие площадки.

«Проведены работы по ремонту горки и восстановлению резинового покрытия. Травмоопасность устранена. Благодарим за обращение!», — говорится в ответе за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (мю)