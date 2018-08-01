Дома, сползающие вниз. Десяток многоэтажек краевой столицы может обрушиться

15 июля, когда соревнования были в самом разгаре, на город обрушился ливень. Потоки воды вынесли грунт со склонов и откосов, размыли берега реки, и стадион оказался на краю обрыва. Ещё один сильный дождь, и манеж может оказаться под землёй.

Чёрный список

Геологи Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) утверждают, что волгоградское ЧП вполне может стать пермской реальностью. При этом спрогнозировать, когда и где возникнет провал, сложно, потому что инженерно-геологические картографирование и мониторинг территории Перми не проводят.

Тем не менее учёные назвали около десятка многоквартирных жилых домов, которые построены или возводятся в опасных местах.

В чёрном списке рискующих уйти под землю оказались дома № 28а и 28б на ул. Гашкова. Оба стоят на обрыве берега р. Малой Язовой. Они уже покрылись трещинами. Учёные-геологи утверждают, что дома могут быть опасны из-за большого числа нарушений при строительстве. Причём из-за размытия опорной дамбы 10 лет назад жителей одного из этих домов уже эвакуировали.

Дом № 5 на ул. Ким стоит на склоне оврага глубиной около 40 м. В 2007 г. здесь произошёл оползень, берег дополнительно укрепляли. Так же, как потом, после обрушения в 2015 г., укрепляли берег р. Мулянки. Это понадобилось, чтобы в воду не сползли дома № 30 и 32 по ул. Куфонина.

Вроде бы строителям пора сделать вывод, что берега Мулянки не подходят для застройки. Но нет! Сейчас всего в 20 метрах от этой же реки возводят жилой комплекс «Ольховский» (ул. Куфонина, 10б). По плану его должны сдать в третьем квартале 2018 г. Но вот в весеннее половодье вода уже изрядно подмыла «защитную» стену новостройки.

Вызывает опасения и д. № 18 на ул. Весёлой (ЖК «Изумрудный»). Жилая 20-этажка расположена на краю Егошихинского лога. Собственники соседнего дома № 1 на той же улице уже обнаружили на фасаде своего дома огромную трещину, которая тянется с первого по девятый этаж.

По мнению геологов ПГНИУ, в опасном положении могут оказаться и жильцы 24-этажного д. № 94 на ул. Фрезеровщиков (ЖК «Красная горка»). У стоящего рядом на крутом склоне д. № 86 через несколько месяцев после сдачи образовалась промоина. Обнажившиеся и треснувшие сваи фундамента застройщик срочно укрепил, но с тех пор промоина увеличилась в размерах.

Как не купить «нехорошую квартиру»

Почему же, несмотря на риски, в Перми продолжают строить дома в опасных местах? И на что обращать внимание при покупке квартиры, чтобы в будущем она вместе с домом не оказалась на дне оврага?

До строительства застройщики обязаны проводить исследования земельных участков, чтобы убедиться, что строить там безопасно. Эту функцию выполняют независимые эксперты.

«Но профессионализм и честность экспертов оставляют желать лучшего, поэтому нет особой проблемы найти того, кто подтвердит практически что угодно», — считает градозащитник Денис Галицкий.

Тем не менее желание купить квартиру с видом на реку или живописный цветущий склон может подтолкнуть к необдуманной покупке. Эксперт призывает пермяков быть критичными и лишний раз не рисковать, чтобы не приобрести квартиру в доме, который может обрушиться.

«Из вариантов покупки стоит исключить все дома, расположенные ближе 100 м от бровки склона. Расспросите местных жителей, не производили ли здесь отсыпку грунтом для выравнивания склона (это косвенно подтвердит, что проблемы уже есть. — Авт.), — говорит Денис Галицкий. — Кроме того, не стоит покупать жильё и вблизи водоёмов, даже если высокого склона нет. Дома на Куфонина пострадали, не будучи на склоне».

К сожалению, эти меры предосторожности не гарантируют полной безопасности. Эксперт считает, что некоторые риски могут определить только профессионалы.

Кстати

По данным учёных, опасные геологические процессы и явления есть во всех районах города. В Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах специалисты обнаружили по 10 участков, на которых грунт подвижен. В Индустриальном, Ленинском и Свердловском районах есть по восемь рискованных для строительства мест. В Дзержинском районе геологи отметили семь, а в Кировском — пять участков, на которых грунт также может быть неустойчивым.