В Ростовской области затопят археологический памятник пятого тысячелетия до н.э.

На острове рядом со станицей Раздорской рассчитывают найти много древних артефактов

Ростовской области есть неолитическое поселение Ракушечный Яр. Оно находится на острове Поречный, рядом со станицей Раздорская. Сейчас памятник археологии оказался под угрозой уничтожения — часть острова собираются затопить, а вместе с ним и старинные орудия и украшения, которые находятся под землей уже около семи тысяч лет.

Красным выделена часть острова, которая будет затоплена

— Еще не известно, когда поднимется уровень воды — скорее всего, в следующем году, — рассказал 161.ru историк Евгений Миронов . — Это связано со строительством Багаевского гидроузла. Когда уже точно станет известен план среза острова, раскопки профинансируют, но срок будет ограничен — нам на работу дадут всего пару месяцев. Хотя, по хорошему, там работы на десятилетие. Памятник очень большой, на несколько гектаров.

Археологи смирились с тем, что никто не даст им закончить раскопки, поэтому сейчас стараются действовать как можно быстрее и найти в древнем поселении как можно больше артефактов. К своей экспедиции они приглашают присоединиться всех желающих.

Так сейчас выглядит место раскопок

— Среди интересных находок — очень красиво украшенная керамика, каменные орудия, топоры, различные украшения каменного века. Есть вероятность, что найдут захоронения людей, которые жили тут тысячелетия назад, — сказал Евгений Миронов.

По словам историка, ракушечноярскую культуру исследователи выделили в отдельный пласт. Поселение расположено удачно: за тысячелетия Дон менял русло и очертание острова, но памятник археологии не был разрушен.

— Наша задача — найти людей, которым было бы интересно заняться раскопками и изучить как можно больше до того, как эту часть острова затопят. Необходимые инструменты и принадлежности есть, — добавил историк.

Строительство Багаевского гидроузла, который призван решить проблему маловодности Нижнего Дона, стартовало в апреле. Закончить работы планируют до 2020 года. По официальной информации, объем инвестиций в проект составил более 22 миллиардов рублей — примерно столько же, сколько в проект аэропорта Платов.