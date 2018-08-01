В Ростовской области затопят археологический памятник пятого тысячелетия до н.э. 

На острове рядом со станицей Раздорской рассчитывают найти много древних артефактов
В Ростовской области есть неолитическое поселение Ракушечный Яр. Оно находится на острове Поречный, рядом со станицей Раздорская. Сейчас памятник археологии оказался под угрозой уничтожения — часть острова собираются затопить, а вместе с ним и старинные орудия и украшения, которые находятся под землей уже около семи тысяч лет.
Красным выделена часть острова, которая будет затоплена
— Еще не известно, когда поднимется уровень воды — скорее всего, в следующем году, — рассказал 161.ru историк Евгений Миронов. — Это связано со строительством Багаевского гидроузла. Когда уже точно станет известен план среза острова, раскопки профинансируют, но срок будет ограничен — нам на работу дадут всего пару месяцев. Хотя, по хорошему, там работы на десятилетие. Памятник очень большой, на несколько гектаров.
Археологи смирились с тем, что никто не даст им закончить раскопки, поэтому сейчас стараются действовать как можно быстрее и найти в древнем поселении как можно больше артефактов. К своей экспедиции они приглашают присоединиться всех желающих.
Так сейчас выглядит место раскопок
— Среди интересных находок — очень красиво украшенная керамика, каменные орудия, топоры, различные украшения каменного века. Есть вероятность, что найдут захоронения людей, которые жили тут тысячелетия назад, — сказал Евгений Миронов.
По словам историка, ракушечноярскую культуру исследователи выделили в отдельный пласт. Поселение расположено удачно: за тысячелетия Дон менял русло и очертание острова, но памятник археологии не был разрушен.
— Наша задача — найти людей, которым было бы интересно заняться раскопками и изучить как можно больше до того, как эту часть острова затопят. Необходимые инструменты и принадлежности есть, — добавил историк.
Строительство Багаевского гидроузла, который призван решить проблему маловодности Нижнего Дона, стартовало в апреле. Закончить работы планируют до 2020 года. По официальной информации, объем инвестиций в проект составил более 22 миллиардов рублей — примерно столько же, сколько в проект аэропорта Платов.