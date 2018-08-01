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Instagram-блогер из Орска осуждена на три года белорусской колонии
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Instagram-блогер из Орска осуждена на три года белорусской колонии 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Брестский суд приговорил к тюремному сроку оренбурженку, обвиняемую в незаконном хранении и перевозе через границу наркотических веществ.
Ранее девушку задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Варшавский мост» 5 мая 2018 года. Информация об этом стала известна российским СМИ в конце июня. Во время досмотра у нее обнаружили 1,14 грамма марихуаны. Наркотические вещества блогер спрятала в ручной клади. Впоследствии, экспертиза также показала содержание наркотического вещества в крови и моче девушки.
На страницу блогера подписаны более 160 тысяч человек. Последняя публикация в ее аккаунте сделала 5 мая 2018 года. До своего ареста девушка работала визажистом, а также занималась выпуском собственной линии одежды. Долгое время она жила в Орске, а затем переехала в Екатеринбург.
Девушке назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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