Instagram-блогер из Орска осуждена на три года белорусской колонии

Брестский суд приговорил к тюремному сроку оренбурженку, обвиняемую в незаконном хранении и перевозе через границу наркотических веществ.

Ранее девушку задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Варшавский мост» 5 мая 2018 года. Информация об этом стала известна российским СМИ в конце июня. Во время досмотра у нее обнаружили 1,14 грамма марихуаны. Наркотические вещества блогер спрятала в ручной клади. Впоследствии, экспертиза также показала содержание наркотического вещества в крови и моче девушки.

На страницу блогера подписаны более 160 тысяч человек. Последняя публикация в ее аккаунте сделала 5 мая 2018 года. До своего ареста девушка работала визажистом, а также занималась выпуском собственной линии одежды. Долгое время она жила в Орске , а затем переехала в Екатеринбург