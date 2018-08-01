Как зарождается торнадо

США торнадо прозвали «Рогами дьявола» — и за форму, и за разрушительные последствия. Посмотрите, как формируется этот невероятный смерч.

Как ни странно, но ученые до сих пор не понимают точных причин формирования торнадо. Известно лишь, что такие смерчи образуются под мощными кучевыми облаками из-за сложного взаимодействия сильных восходящих и нисходящих потоков.

Из черного, насыщенного водой и энергией ветра облака тянется вниз гигантская воронка. Если она доберется до земли, то окружающее пространство моментально превратиться в зону повышенной опасности.

Спрогнозировать появление смерча очень сложно. Даже современная техника мониторинга базируется на системе визуальных наблюдений — люди получают предупреждение о надвигающейся бури за час-два и то, если повезет.