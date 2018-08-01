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«Я желаю вам успехов»: губернатор попрощался с главой аппарата правительства Ярославской области
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«Я желаю вам успехов»: губернатор попрощался с главой аппарата правительства Ярославской области 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Юрий Валдаев заявил, что нашёл работу получше
Глава аппарата Ярославской области Юрий Валдаев уволился со своей должности. Он заявил своим коллегам, что пойдёт работать в другое место.
— Благодарю вас за проделанную работу и желаю успехов на новом месте, — проводил его губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Куда ушёл Юрий Валдаев и кто займёт его место в правительстве пока держат в секрете. Зато очень нахваливают за проделанную работу.
— За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона, — говорят про Валдаева уже бывшие коллеги.
Недавно стало известно, что ещё один чиновник правительства Ярославской области уволился с руководящей должности.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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