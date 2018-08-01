В Кельне раскопали величественную 1900-летнюю библиотеку

Германии археологи обнаружили остатки 1900-летнего величественного здания древнеримского периода, в котором размещалась старейшая и крупнейшая на территории страны публичная библиотека.

Как сообщает The Guardian, остатки здания были обнаружены в 2017 году, но только сейчас археологи завершили исследование. Находка была сделана в центре Кельна при строительстве церковного центра.

Здание относится к древнеримскому периоду. Оно датировано II веком нашей эры. Ученые считают, что строение использовалось в качестве библиотеки. В стенах обнаружены многочисленны ниши размером 50х80 см. Подсчитано, что там могло храниться до 20 тысяч свитков.

Немецкие ученые охарактеризовали открытие как «действительно невероятное». Найденная библиотека является старейшей в Германии и одной из крупнейших в истории. К слову, Кельн был основан римлянами в 50 году н.э. и носил название Колония.

"Ниши слишком маленькие, чтобы в них поместились статуи, вероятно, они служили «шкафами» для хранения свитков, — рассказал доктор Дирк Шмитц из Римско-германского музея Кельна. — Такие же ниши можно увидеть в библиотеке в Эфесе, которая была построена в 117 году нашей эры. Кстати, найденное нами здание лишь немного меньше, чем знаменитая библиотека в Эфесе".