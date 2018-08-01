146 планов развития районов станут основой предвыборной программы Собянина

Для того, чтобы получить новые центры притяжения жителей, в большинстве районов столицы и строить ничего не нужно — ими могут стать университеты. Об этом заявил сегодня на встрече кандидата в мэры Сергея Собянина с экспертами ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов . Обсуждался вопрос, как выравнять условия жизни центральных и спальных районов столицы.

— В Москве 100 университетов, — сказал Кузьминов. — И только 5-6 из них находятся в центре города, остальные — ближе к окраинам. Все они могут открыть по выходным двери для жителей своих районов — для экскурсий. Показать же, например, Бауманке или Первому меду, есть что — у них замечательные музеи. А еще на территории каждого из районов располагается множество организаций разного подчинения, которые могут так же быть интересны горожанам. Например, если редакции журналов «Новый мир» и "Наука и жизнь" откроют для посетителей свои архивы.

Собянин поддержал идею: «На мой взгляд подключиться к этому могут и коммерческие организации. Скажем, торговые центры, которые давно занимаются не только продажей товаров, но и стали центрами досуга и развлечений. Почему бы им или, например, Дорогомиловскому рынку, не создать программы лояльности для жителей близлежащих домов?

Директор центра образования „Царицино“ N 548 Ефим Рачевский пошел еще дальше:

— В городе Мышкине на Волге на одном из домов я увидел табличку: „Здесь живет лучшая акушерка Мышкина“. А в Барселоне — надпись: „Здесь живет лучший стоматолог нашего квартала“… А ведь в Москве живет огромное количество талантливых людей! Уверен: известный физик в свои 75 лет охотно прочитает лекцию жителям своего района, если его об этом попросить.

Много предложений прозвучало и в ответ на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы каждый житель столицы с гордостью говорил не только „я москвич“, но и, скажем, „я — житель Орехово— Борисово“. Несмотря на то, что исторического наследия в большинстве спальных районов не густо, ибо возникли они на месте деревень, интересные особенности, по мнению экспертов, можно найти везде. Архитектурный критик и партнер КБ Григорий Ревзин предложил, например, в каждом районе устроить, образно говоря, свою Тверскую или Арбат, превратив одну из улиц со сталинской застройкой в центральную — с пешеходными зонами, кафе, ресторанами и клубами на первых этажах жилых домов. А еще сохранить самый первый дом, с которого начинался район, одну из пятиэтажек, большая часть которых уйдет под нож экскаватора во время реновации, поддержать краеведческий музей…

»Москва многое сделала для того, чтобы единые московские стандарты пришли в жизнь города, — сказал корреспонденту «РГ» уже после завершения встречи Ярослав Кузьминов. — Но теперь нам надо идти дальше. Вместо Третьей улицы Строителей в известном кинофильме строить районы и жизнь в них такими, какими их видят сами жителей. Комплексная программа развития каждого из 146 районов столицы, разработать которую предлагает Собянин, дает для этого прекрасную возможность".