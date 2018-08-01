В Симферопольском районе построят три надземных пешеходных перехода

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 авг — РИА Новости Крым . В Симферопольском районе приступили к строительству трех надземных пешеходных переходов. Они появятся на трассе Симферополь –— Ялта в селах Лозовое, Заречное и Перевальное. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

В ведомстве отметили, что строительство переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки в разные уровни, повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность движения пешеходов на одном из самых востребованных направлений Республики.

Переходы будут возвышаться над проезжей частью автомобильной дороги на 6-ти метровой высоте. Их длина учетом лестничных сходов составит почти 65 метров. Кроме того они будут оборудованы подъемным устройством и освещением.

В настоящее время подрядные организации приступили к подготовительным работам и обустройству строительного городка.