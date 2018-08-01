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В Симферопольском районе построят три надземных пешеходных перехода
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В Симферопольском районе построят три надземных пешеходных перехода 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе приступили к строительству трех надземных пешеходных переходов. Они появятся на трассе Симферополь –— Ялта в селах Лозовое, Заречное и Перевальное. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.
В ведомстве отметили, что строительство переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки в разные уровни, повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность движения пешеходов на одном из самых востребованных направлений Республики.
Переходы будут возвышаться над проезжей частью автомобильной дороги на 6-ти метровой высоте. Их длина учетом лестничных сходов составит почти 65 метров. Кроме того они будут оборудованы подъемным устройством и освещением.
В настоящее время подрядные организации приступили к подготовительным работам и обустройству строительного городка.
Строительство пешеходных переходов будет проводиться в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
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