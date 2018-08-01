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Тамбовчане уже могут гулять по Олимпийскому парку
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Тамбовчане уже могут гулять по Олимпийскому парку 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Часть Олимпийского парка в Тамбове открыта для прогулок, сообщили в пресс-службе городской администрации 31 июля.
Практически готова та часть парка, которая находится со стороны улицы Пахотной — выложены дорожки, засеяны газоны, установлена центральная площадка. Осталось установить скамейки и включить освещение, на что потребуется порядка трех недель.
Несмотря на то, что в парке ведутся строительные работы, по готовым дорожкам уже ездят дети на самокатах, прогуливаются жители из близлежащих домов — территория потихоньку обживается.
«Мы обсудили правовое основание, в соответствии с которым застройщик передаст в эксплуатацию участок, а город примет его на обслуживание. Впереди обсуждение этой темы на уровне главы города, которое произойдет в ближайшее время», — отметила заместитель главы города Антонина Колодина.
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