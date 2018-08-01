Сорок пять призывников из нашего района пополнили ряды Вооруженных сил России

В рамках весеннего призыва на срочную службу в Российскую армию отправились сорок пять юношей из района Новогиреево. План по призыву в нашем районе выполнен на сто процентов.

Эти данные сообщил председатель призывной комиссии по району Новогиреево, глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов.

Весенний призыв в Российской Федерации закончился 15 июля. Всего в армию отправилось около ста тридцати тысяч молодых людей со всей России. Из них только от Перовского военного комиссариата было призвано и отправлено в войска двести семьдесят восемь новобранцев.

«План по весеннему призыву район Новогиреево, как всегда, выполнил в полном объёме. Мы провели тринадцать заседаний районной призывной комиссии, на которую было вызвано двести семьдесят семь призывников. Уклонистов в нашем районе не было. Призыв проходил активно, юноши приходили в военкомат с правильно сформировавшейся патриотической позицией и желанием служить родине».