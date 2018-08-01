Ещё
Сорок пять призывников из нашего района пополнили ряды Вооруженных сил России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сорок пять призывников из нашего района пополнили ряды Вооруженных сил России 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
В рамках весеннего призыва на срочную службу в Российскую армию отправились сорок пять юношей из района Новогиреево. План по призыву в нашем районе выполнен на сто процентов.
Эти данные сообщил председатель призывной комиссии по району Новогиреево, глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов.
Весенний призыв в Российской Федерации закончился 15 июля. Всего в армию отправилось около ста тридцати тысяч молодых людей со всей России. Из них только от Перовского военного комиссариата было призвано и отправлено в войска двести семьдесят восемь новобранцев.
«План по весеннему призыву район Новогиреево, как всегда, выполнил в полном объёме. Мы провели тринадцать заседаний районной призывной комиссии, на которую было вызвано двести семьдесят семь призывников. Уклонистов в нашем районе не было. Призыв проходил активно, юноши приходили в военкомат с правильно сформировавшейся патриотической позицией и желанием служить родине».
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
По заявлению жителя района на портал «Наш город» отремонтировали антипарковочные столбики Жителей района Новогиреево могут пройти диспансеризацию по программе «Здоровая печень» В ТЦСО «Новогиреево» можно передохнуть от жары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье83
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва23
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение