Бывший глава предвыборного штаба Д. Трампа Пол Манафорт предстал перед судом

В суде П. Манафорту были предъявлены обвинения по 18 статьям, в том числе в налоговых и банковских махинациях. Обвинения не имеют отношения к его работе в предвыборной команде Д. Трампа. П. Манафорт отрицает свою вину по всем пунктам обвинения. 31 июля во вступительной речи в суде адвокат П. Манафорта заявил, что обвиняемый на самом деле является жертвой ненадлежащего управления его финансами. По поступившей информации, сторона обвинения собирается вызвать в суд в общей сложности 35 свидетелей. Судебное разбирательство может продлиться несколько недель.

Кроме того, П. Манафорту выдвинуты еще несколько обвинений по таким статьям, как отмывание денег, препятствование правосудию и др., которые федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне рассмотрит в середине сентября. П. Манафорт также не признал ни одного пункта этих обвинений.

В конце октября прошлого года команда прокурора Р. Мюллера возбудила против П. Манафорта и его давнего бизнес-партнера и бывшего члена предвыборного штаба Д. Трампа Рика Гейтса дела по 12 статьям, таким как отмывание денег, сговор против США, дача ложных показаний и т.д. В начале текущего года к этому списку добавились и другие обвинения. Отмечается, что ранее в этом году Р. Гейтс признал себя виновным в сговоре против США и лжесвидетельстве, пойдя на сделку со следствием в лице команды Р. Мюллера и пообещав выступить в качестве главного свидетеля в деле П. Манафорта.

В марте 2016 года П. Манафорт вошел в состав предвыборной команды Д. Трампа, а в июне был выдвинут на пост главы предвыборного штаба. Спустя два месяца он ушел с должности, после того как появилась информация о том, что он получал средства от пророссийских сил Украины . После этого он стал главным подозреваемым в расследовании дела о так называемом российском вмешательстве в выборы в США. Сейчас П. Манафорт находится в изоляторе временного содержания в Александрии.

Аналитики полагают, что цель иска команды Р. Мюллера против П. Манафорта заключается в оказании давления на П. Манафорта, чтобы последний предоставил информацию о «сговоре» предвыборной команды Д. Трампа с Россией

Д. Трамп опроверг высказывания о «сотрудничестве» его предвыборной команды с российской стороной, отметив, что расследование Р. Мюллера является «политическим преследованием». —0—