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Пакет с 275 боевыми патронами обнаружили у подростка в московском метро
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Пакет с 275 боевыми патронами обнаружили у подростка в московском метро 

Агентство «Москва» 2 часа назад
На станции «Улица Академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии метро у подростка нашли пакет с боевыми патронами разного калибра, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 31 августа в вестибюле станции сотрудник службы безопасности при проверке рюкзака 14-летнего пассажира обнаружил пакет, в котором находились 275 патронов различных калибров, в том числе 5.6 мм, 7.62 мм, 6.8 мм, охотничьи патроны 12 калибра и осветительные патроны.
«Подросток пояснил, что живет в Смоленской области, а в Москву приехал к дяде, тете и 13-летнему двоюродному брату. В середине июля они вместе отдыхали на даче в Тульской области. В один из дней мальчики гуляли около родника возле дачи и нашли в кустах прозрачный пакет с патронами и ржавым топором. О находке ребята никому не сообщили, пакет с патронами увезли в Москву», — сказал источник.
Во вторник, 31 июля, гостивший у родственников подросток спустился в метро, чтобы доехать до Белорусского вокзала, а оттуда — домой. Билет на поезд был уже куплен. О случившемся сообщили матери подростка, проживающей в Мордовии.
Найденные патроны направили на исследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, информацию об инциденте передали в прокуратуру и Следственный комитет.
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