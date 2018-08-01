Пакет с 275 боевыми патронами обнаружили у подростка в московском метро

Как рассказал собеседник агентства, 31 августа в вестибюле станции сотрудник службы безопасности при проверке рюкзака 14-летнего пассажира обнаружил пакет, в котором находились 275 патронов различных калибров, в том числе 5.6 мм, 7.62 мм, 6.8 мм, охотничьи патроны 12 калибра и осветительные патроны.

«Подросток пояснил, что живет в Смоленской области , а в Москву приехал к дяде, тете и 13-летнему двоюродному брату. В середине июля они вместе отдыхали на даче в Тульской области . В один из дней мальчики гуляли около родника возле дачи и нашли в кустах прозрачный пакет с патронами и ржавым топором. О находке ребята никому не сообщили, пакет с патронами увезли в Москву», — сказал источник.

Во вторник, 31 июля, гостивший у родственников подросток спустился в метро, чтобы доехать до Белорусского вокзала, а оттуда — домой. Билет на поезд был уже куплен. О случившемся сообщили матери подростка, проживающей в Мордовии