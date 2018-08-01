Нападения, избиения и презрение: вспышка расизма в Италии Сальвини

В субботу вечером марокканец Зайтуни Хади (Zaitouni Hady) сидел в машине напротив жилого дома, когда группа жителей начала оскорблять его и обвинять в воровстве. Они преследовали его на автомобиле до тех пор, пока машина Хади не разбилась. Нападавшие настигли его и, уже пострадавшего в результате аварии, убили. Это произошло в Априлии (Aprilia), городском поселке с 70 тысячами жителей, 10 тысяч из которых иммигранты, находящемся в 20 километрах от Рима . Полиция еще не установила мотивы нападения, но рассматривает в качестве возможной версии расизм, учитывая, что с начала года в этой зоне были совершены всего лишь четыре кражи. Устанавливается также, не входили ли нападавшие в группы граждан по поддержанию порядка.

Инцидент в Априлии стал самым трагичным из всех проявлений расизма, произошедших за последние дни в Италии , где антимиграционная политика нового правительства и подстрекательские заявления министра внутренних дел Маттео Сальвини (Matteo Salvini), похоже, лишь провоцируют новые избиения. Недавно произошел еще один трагический инцидент, когда 13 месячная цыганская девочка погибла в результате выстрела, предположительно произведенного бывшим служащим Сената с балкона своего дома.

Последней жертвой, если следовать хронологическому порядку, стала член олимпийской сборной по метанию диска Дэйси Осакуе (Daisy Osakue). Дочь нигерийских иммигрантов, родившаяся в Турине, подверглась нападению в ночь с воскресенья на понедельник. Она возвращалась домой одна, когда автомобиль неожиданно развернулся и на большой скорости помчался на нее. «Я уже подвергалась нападкам расистов, но только на словах. Когда от слов переходят к делу, это значит, что рухнула еще одна преграда», — сказала Осакуе после нападения, в результате которого через несколько дней ей предстоит прооперировать глаз с тем, чтобы вытащить осколки яиц, которые бросили ей в лицо из проезжавшей машины.

19-летний Халифа Диенг (Khalifa Dieng), ожидавший решения на запрос о предоставлении ему политического убежища, в пятницу подвергся нападению группы мужчин, когда работал официантом в одном из кафе Палермо, столице острова Сицилия. «Отправляйся к себе обратно, грязный негр», — выкрикивали ему нападавшие, нанося ему удары кулаками и ногами, как рассказал впоследствии Диенг. Некоторых из них потом арестовали.

3 июня был убит молодой профсоюзный активист из Мали Сакко Соумалиа (Sacko Soumalya). Он искал стройматериалы, чтобы построить шалаш на заброшенном заводе в Вибо Валенсия (Vibo Valencia), в южной провинции Калабрия. Можно вспомнить эпизод с Иди Диене (Idy Diene), убитого в марте на мосту во Флоренции пенсионером Роберто Пирроне (Roberto Pirrone), причем зачинщика ссоры установить до сих пор не удалось. Или стрельбу, которую в силу своих расистских взглядов устроил Лука Трайни (Luca Traini), сочувствующий «Лиги Севера» (партия Маттео Сальвини). В феврале он ранил шестерых нигерийцев, показавшихся ему «слишком черными». Десятки эпизодов, которые еще год тому назад казались весьма непривычными в этой стране.

Это положение дел усилило тревогу среди населения, многие граждане выступили с осуждением происходящего, что нашло отражение в итальянских СМИ и социальных сетях. А одна женщина крикнула иммигранту, чтобы он возвращался в свою страну из-за того, что рингтон его мобильного телефона был на арабском языке. И все это не находит какого-либо сопротивления со стороны официальных структур. «Проваливай отсюда, тут тебе не ветеринарный пункт», — заявил сотрудник Итальянского агентства здравоохранения в области Абруццо итальянцу сенегальского происхождения.

Отрицать главное — стратегия правительства

Однако, несмотря ни на что, реакция Сальвини и его единомышленников из Движения «Пять Звезд» состояла в том, чтобы отрицать особое значение этих преступлений. «Я не думаю, что в этой стране существует опасность расизма», — заявил секретарь по политическим вопросам «Пяти Звезд» Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio). «Это выдумка левых, итальянцы хорошие люди, но их терпению пришел конец.

Я работаю в должности министра 58 дней, чтобы обеспечить безопасность нашим городам. Единственная существующая опасность — это преступления, совершаемые иммигрантами», — ответил сам Сальвини.

Совершенно иной была реакция Демократической партии Католической церкви . Как сказал председатель Демократической партии Маттео Орфини (Matteo Orfini), «проблема заключается в том, что определенная часть страны считает возможным делать то, о чем она раньше лишь думала в моменты ярости. Они переходят к действиям: сами вершат правосудие, нападают, бьют, убивают. Маргинальность и бедность рассматриваются ими как вина», — добавил руководитель Демократической партии в послании, размещенном в социальных сетях.

В таком же резком тоне епископ Монреале Микеле Пенниси (Michele Pennisi) осудил расистское нападение в Партинико (Partinico). Это было — сказал Пенниси — «проявлением ксенофобии, которое я осуждаю самым решительным образом». Эта позиция идет в русле все более открытых столкновений, которые происходят за последний месяц между правительством Италии и итальянской Церковью.

Дело дошло до того, что католический Фамилиа Кристиана ('Famiglia Cristiana') поместила на обложке заголовок «Изыди, Сальвини», перефразируя известное заклинание экзорсистов. Эта обложка заслужила одобрение самых левых сил, в то время как явно раздраженный Сальвини назвал ее «весьма низкопробной».

А вот что говорит президент Итальянской республики Серджо Маттарелла . «Италия не является и не может быть Диким Западом, где все ходили вооруженными и устраивали стрельбу на улицах. Нет, Италия не может скатиться к опасному обесцениванию ценностей», — заявил Маттарелла 26 июля. В правительственных кругах против расизма раздался только один авторитетный голос. Это был Роберто Фико (Roberto Fico), председатель Конгресса и член «Движения пяти звезд». «Любое проявление расизма должно быть однозначно подвергнуто осуждению», — заявил Фико, не выступив, правда, против своих политических соратников.

Выступив с предложением о запрете захода в итальянские порты кораблям НПО, спасающим иммигрантов в Средиземном море, а затем, сократив ассигнования на прием беженцев, Сальвини при каждом удобном случае приводит цифры о количестве преступлений, совершенных иммигрантами. «В Италии нет никакой опасности, связанной с иммигрантами, нет угрозы безопасности, вызванной присутствием иммигрантов», — заявил в понедельник Патрицио Гоннелла (Patrizio Gonnella), президент ассоциации, наблюдающей за условиями содержания заключенных в итальянских тюрьмах. «Количество задержанных в Италии иностранцев сократилось за последние 10 лет. В 2008 году заключенные иностранцы составляли 0,71% от общего числа, а сейчас [до 30 июня] оно не превышает 0,33%», — уточнил Гоннелла.

А тем времен страх иммигрантов в Италии продолжает расти. Об этом свидетельствуют слова родителей метательницы диска Дэйси Осакуе, на которую напали в Пьемонте: «Теперь все мои дети должны будут приходить домой пораньше».