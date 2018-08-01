Более 100 тыс. кв. м промышленной недвижимости будет построено в промзоне «Руднево»

В промзоне «Руднево» на востоке столицы будет построено более 100 тыс. кв. м промышленной недвижимости, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Москомархитектура согласовала проект индустриального парка в промышленной зоне «Руднево» в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, под застройку выделено пять участков. Проект разработан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках инвестиционного проекта города «Москва — город для бизнеса и инноваций». В целом «Руднево» планируется поделить на три большие зоны c развитой пешеходной и автомобильной инфраструктурой. Каждая зона будет иметь свой уникальный цветовой код и четкую навигацию», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Уточняется, что в индустриальном парке планируется разместить предприятия строительной, авиационной, полиграфической, электронной и многих других видов промышленности. Все они будут разделены на три цветовые зоны: красную, бежевую и желтую, что облегчит навигацию по территории. Общая площадь застройки составит более 100 тыс. кв. м. Транспортная система промышленной зоны обеспечит подъезд и пешеходный проход к каждому из зданий индустриального парка. Для этого будет использована уже существующая и будущая дорожная сеть.

Также корпуса планируются переменной этажности от одного до трех этажей, планировка каждого из них будет зависеть от назначения конкретного здания. При этом будут соблюдены все нормы доступности для маломобильных групп населения, так например, входы в здания будут располагаться на нулевой отметке, а на дорожках положат тактильную плитку. Также предусмотрена архитектурно-художественная подсветка фасадов с помощью светодиодных лент, светильников и прожекторов.

На территории высадят многолетние кустарники и деревья — пятилетние саженцы. Вдоль автомобильных дорог установят фонари, вдоль пешеходных — фонари торшерного типа. Также поставят урны и скамейки. Проектировщик и заказчик: ЗАО «Институт градостроительства».