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Около 7 тыс. пассажиров воспользовались льготными билетами на поездах МТППК 1 августа
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Около 7 тыс. пассажиров воспользовались льготными билетами на поездах МТППК 1 августа 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: Мой район Донской
Порядка 7 тыс. пассажиров воспользовались новыми льготами для проезда в электричках Ленинградского направления 1 августа, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«Первого августа в электричках Московско-Тверской ППК бесплатно проехали около 7 тыс. жителей Москвы и Подмосковья, получивших новые льготы. Большую часть из этого числа составили пенсионеры. В течение всего дня в кассах и билетопечатающих автоматах Ленинградского направления производилась необходимая для проезда в электричках перекодировка социальных карт», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что новые льготы предоставляются на проезд между любыми станциями в границах участков Москва-Тверь и Москва-Конаково. Жители Москвы могут совершать бесплатные поездки на всех пригородных поездах МТППК, в том числе на скоростных «Ласточках». Для льготных категорий пассажиров из Московской области предусмотрен бесплатный проезд только на электричках 6000-й нумерации, включая поезда «Комфорт».
Уточняется, что для бесплатного проезда в пригородных поездах необходимо записывать безденежный билет на перекодированную социальную карту. В случае отсутствия социальной карты или невозможности ее перекодировки в билетной кассе жителям Москвы нужно обратиться в ГУП «МСР», а жителям Московской области — в районный отдел социальной защиты Московской области. Для оформления социальной карты также можно обратиться в МФЦ, получив там временный единый социальный билет и справку установленного образца. При наличии этих документов и документа, удостоверяющего личность, в кассах МТППК также выдается бесплатный билет.
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