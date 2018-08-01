5 кандидатов примут участие в довыборах в нижегородскую Гордуму 

Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
31 июля на заседании территориальной избирательной комиссии Московского района были зарегистрированы кандидатами в депутаты городской Алексей Репников («Яблоко»), Антон Москаленко («Справедливая Россия») и Михаил Завьялов (КПРФ).
Ранее удостоверения кандидатов в депутаты получили Дмитрий Николаев (ЛДПР) и Сергей Горин («Единая Россия»).
Напомним, депутат Гордумы по одномандатному избирательному округу №17 Олег Владимирович Сорокин написал заявление о сложении полномочий депутата городской Думы Нижнего Новгорода. Его полномочия были прекращены Гордумой 25 апреля. Ранее прокуратура Нижегородской области потребовала лишить Сорокина мандата депутата из-за того, что он не отразил в справке о доходах за 2016 год договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тысяч рублей. Кроме того, депутатом значительно занижен полученный доход за 2016 год.